Певица МакSим попала в больницу с поражением легких

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Фото: @maksimartist@maksimartist
По словам артистки, врачи поставили ей диагноз "пневмония". Тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.
@maksimartist
МакSим почувствовала себя плохо 11 июня. У нее появились симптомы простуды, но не стала отменять концерт. Артистка выступала с температурой 39. Однако вскоре ее состояние ухудшилось.
"...температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лtгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония", - рассказала Максимова.