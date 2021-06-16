Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Певица МакSим попала в больницу с поражением легких

Анна Арсеньева
2 часа назад
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Певица МакSим попала в больницу с поражением легких
Фото: @maksimartist@maksimartist
По словам артистки, врачи поставили ей диагноз "пневмония". Тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.
@maksimartist
МакSим почувствовала себя плохо 11 июня. У нее появились симптомы простуды, но не стала отменять концерт. Артистка выступала с температурой 39. Однако вскоре ее состояние ухудшилось.
"...температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лtгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония", - рассказала Максимова.
Звёзды,Марина Максимова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители