Певица МакSим попала в больницу с поражением легких

По словам артистки, врачи поставили ей диагноз "пневмония". Тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.

МакSим почувствовала себя плохо 11 июня. У нее появились симптомы простуды, но не стала отменять концерт. Артистка выступала с температурой 39. Однако вскоре ее состояние ухудшилось.