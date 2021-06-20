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Звезду "Кадетства" обвинили в домогательствах

Диана Товсепова
2 часа назад
Актриса Дарья Митичашвили в своем блоге рассказала, что столкнулась с домогательствами со стороныроссийского актера, звезды «Кадетсва» и «Елок» Александра Головина.
Звезду "Кадетства" обвинили в домогательствах
Фото: Кадр из сериала "Кадетство"Кадр из сериала "Кадетство"
Девушка рассказала, что она отдыхала в баре с друзьями и уже собиралась домой, когда произошел неприятный инцидент. По словам Дарьи, Головин в нетрезвом виде лез к ней под юбку, оправдывая это своей популярностью.
Подруга Даоьи подтвердила ее слова, заявив, что девушка тогда
едва не оказалась на грани нервного срыва из-за этого.
"Не должен актер А.Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! ", — написала девушка.
Головин на это комментариев пока не давал.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гвоздикова рассказала о домогательствах.
Звёзды,Дарья Митичашвили,Александр Головин,
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