"Я снова жена Гуфа": Айза Долматова

"Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну еще не жена — баба Гуфа. Это так забавно — целоваться с мужчиной, с которым ты делал это в последний раз 10 лет назад. Это были странные ощущения, будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни. Мы раньше часто слушали музыку вместе",
"У Леши девушка была, но девушка не стенка. Юля — лицемерное говно. Она глупая, пустая и поверхностная. Я ей не позволю хайпиться на Леше. Я думаю, что пора прикрыть эту кормушку. Не знаю, что у них было, но Леша — мой. Леша заслуживает только самого лучшего — меня".