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"Я снова жена Гуфа": Айза Долматова

Мария Грибова
2 часа назад
Некоторое время назад Айза Долматова объявила о расставании с артистом Олегом Майами. И теперь у нее новые отношения. В исповеди на платформе Premier Айза призналась, что сошлась с бывшим мужем Гуфом.
"Я снова жена Гуфа": Айза Долматова
Фото: @therealguf@therealguf
"Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну еще не жена — баба Гуфа. Это так забавно — целоваться с мужчиной, с которым ты делал это в последний раз 10 лет назад. Это были странные ощущения, будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни. Мы раньше часто слушали музыку вместе",
— призналась Долматова.
Она также рассказала, что их общий сын Сэм спокойно отреагировал на их воссоединение.
Гуф также состоял в отношениях с некой Юлией Королевой. Вот, что об этом сказала сама Айза:
"У Леши девушка была, но девушка не стенка. Юля — лицемерное говно. Она глупая, пустая и поверхностная. Я ей не позволю хайпиться на Леше. Я думаю, что пора прикрыть эту кормушку. Не знаю, что у них было, но Леша — мой. Леша заслуживает только самого лучшего — меня".
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