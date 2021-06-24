Спирс хочет опротестовать опекунство своего отца

Выступая на слушании, она заявила, что работает с 17 лет и хочет, чтобы опекунство наконец закончилось. В частности, ей надоело, что за нее отвечает и ее деньгами распоряжается отец - Джеймс Спирс.

Напомним, после развода с Кевином Федерлайном в 2008 году у певицы была серия нервных срывов: она употребляла наркотики и алкоголь, брилась налысо, дралась с прессой и вела себя агрессивно. После чего через суд Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет получили временное опекунство над Бритни Спирс, а в 2019 году отец стал единоличным опекуном.