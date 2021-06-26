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Звезды, которые сделали прививку от коронавируса

Екатерина Ёлкина
2 часа назад
Пока актер Егор Бероев выходит на сцену с желтой звездой на лацкане пиджака и сравнивает вакцинацию с холокостом, чем провоцирует бурную общественную реакцию, другие звезды подают совершенно иной пример. "Рамблер" рассказывает, кто из звезд проявил сознательность и сделал прививку от коронавируса.
Тина Канделаки
1/7 Тина Канделаки
Фото: @tina_kandelaki
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Яна Рудковская
2/7 Яна Рудковская
Фото: @rudkovskayaofficial
Евгений Плющенко
3/7 Евгений Плющенко
Фото: @plushenkoofficial
Эдриан Броуди
4/7 Эдриан Броуди
Фото: @adrienbrody
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Алена Апина
5/7 Алена Апина
Фото: @neapina
6/7 
Саша Бортич
7/7 Саша Бортич
Фото: @bortich

Тина Канделаки

Телеведущая трижды сделала прививку и прекрасно себя чувствует. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram, отметив, что проконсультировалась с разными специалистами и все они выступили за необходимость вакцинации.

Яна Рудковская

Продюсер рассказала, что сделала прививку в январе. Позже она сдала анализ и сообщила, что антитела на максимуме.

Евгений Плющенко

Не отстал от своей жены и олимпийский чемпион Евгений Плющенко - прививку они делали вместе.

Эдриан Броуди

Американский актер, звезда фильма "Пианист" Эдриан Броуди привился российской вакциной. Причем сделал он это одним из первых - еще в сентябре 2020 года - и вошел в число добровольцев, на ком изучалось действие прививки.

Алена Апина

Певица сделала прививку в числе первых - в декабре 2020 года. "Страхам и всяким ожиданиям конец!" - написала Алена Апина в своем Instagram.

Макс Фадеев

Продюсер прошел дважды прошел вакцинацию с перерывом в полгода. По его словам, он проверил уровень антител, их оказалось мало, поэтому еще раз сделал привику.

Саша Бортич

Актриса также решила сделать прививку и подать пример своим поклонникам.
Звёзды,Фото,Макс Фадеев,Эдриан Броуди,Егор Бероев,Алена Апина,Тина Канделаки,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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