Звезды, которые сделали прививку от коронавируса

Пока актер Егор Бероев выходит на сцену с желтой звездой на лацкане пиджака и сравнивает вакцинацию с холокостом, чем провоцирует бурную общественную реакцию, другие звезды подают совершенно иной пример. "Рамблер" рассказывает, кто из звезд проявил сознательность и сделал прививку от коронавируса.
Тина Канделаки
Телеведущая трижды сделала прививку и прекрасно себя чувствует. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram, отметив, что проконсультировалась с разными специалистами и все они выступили за необходимость вакцинации.
Яна Рудковская
Продюсер рассказала, что сделала прививку в январе. Позже она сдала анализ и сообщила, что антитела на максимуме.
Евгений Плющенко
Не отстал от своей жены и олимпийский чемпион Евгений Плющенко - прививку они делали вместе.
Эдриан Броуди
Американский актер, звезда фильма "Пианист" Эдриан Броуди привился российской вакциной. Причем сделал он это одним из первых - еще в сентябре 2020 года - и вошел в число добровольцев, на ком изучалось действие прививки.
Алена Апина
Певица сделала прививку в числе первых - в декабре 2020 года. "Страхам и всяким ожиданиям конец!" - написала Алена Апина в своем Instagram.
Макс Фадеев
Продюсер прошел дважды прошел вакцинацию с перерывом в полгода. По его словам, он проверил уровень антител, их оказалось мало, поэтому еще раз сделал привику.
Саша Бортич
Актриса также решила сделать прививку и подать пример своим поклонникам.