В клинике назвали стоимость лечения МакSим

Представитель частной клиники, в которой сейчас находится певица МакSим, раскрыл стоимость лечения в их медицинском учреждении. Об этом пишет NEWS.ru.

В больнице работает медицинский штаб по коронавирусу. Две недели лечения без реанимации стоят 600 тысяч рублей. VIP-палата обходится пациентам в миллион рублей за 14 дней. В эту сумму входит интернет, трехразовое питание, личный душ с санузлом, холодильник и телевизор.