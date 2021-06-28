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В клинике назвали стоимость лечения певицы МакSим

Анна Арсеньева
37 минут назад
Представитель частной клиники, в которой сейчас находится певица МакSим, раскрыл стоимость лечения в их медицинском учреждении. Об этом пишет NEWS.ru.
В клинике назвали стоимость лечения МакSим
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В больнице работает медицинский штаб по коронавирусу. Две недели лечения без реанимации стоят 600 тысяч рублей. VIP-палата обходится пациентам в миллион рублей за 14 дней. В эту сумму входит интернет, трехразовое питание, личный душ с санузлом, холодильник и телевизор.
"Сказать о ценах в случае необходимости подключения к ИВЛ и на другие процедуры в реанимации сложно. Здесь все индивидуально, поэтому вопрос решается непосредственно с лечащим врачом по мере необходимости", — сообщили в клинике.
На данный момент певица находится в искусственной коме. Помимо пневмонии у МакSим обнаружили симптомы болезни, поражающей печень.
Ранее "Рамблер" сообщал, что певице Максим стало еще хуже.
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