«Кроха, я не погибну!»: Аршавина обратилась к дочери

«Хочу, чтобы время остановилось для меня. Хочу подольше застать этот прекрасный возраст и тебя, такую умную и очень веселую. Сегодня ты случайно услышала, как я плачу, прибежала и спрашиваешь: «Мама, ты что, погибаешь?». Мне тебя очень жалко. Кроха моя, я не погибну, буду жить, пока ты нас всех любишь и радуешь. Но если так и случится, ты очень волевая и сильная не по годам Сейчас для меня самое счастливое время: мы свободны от чужих оков, и я с тобой постоянно рядом», — обратилась Алиса к малышке.
«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива », — объясняла женщина.