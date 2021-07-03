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«Кроха, я не погибну!»: Аршавина обратилась к дочери

Диана Товсепова
4 часа назад
39-летней Алисе Аршавиной, бывшей супруге российского футболиста Андрея Аршавина, диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.
«Кроха, я не погибну!»: Аршавина обратилась к дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ситуация все еще очень тяжелая. Четырехлетняя дочь Алисы Андрея, стала задавать тревожные вопросы, увидев маму в слезах. Женщина посвятила дочери пост.
«Хочу, чтобы время остановилось для меня. Хочу подольше застать этот прекрасный возраст и тебя, такую умную и очень веселую. Сегодня ты случайно услышала, как я плачу, прибежала и спрашиваешь: «Мама, ты что, погибаешь?». Мне тебя очень жалко. Кроха моя, я не погибну, буду жить, пока ты нас всех любишь и радуешь. Но если так и случится, ты очень волевая и сильная не по годам Сейчас для меня самое счастливое время: мы свободны от чужих оков, и я с тобой постоянно рядом», — обратилась Алиса к малышке.
О проблемах со здоровьем Алиса рассказала в январе. У женщины сильно деформировался нос, и многие посчитали это следствием неудачной ринопластики.
«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива », — объясняла женщина.
Звёзды,Алиса Аршавина,Андрей Аршавин,
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