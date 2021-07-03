«Кроха, я не погибну!»: Аршавина обратилась к дочери

Ситуация все еще очень тяжелая. Четырехлетняя дочь Алисы Андрея, стала задавать тревожные вопросы, увидев маму в слезах. Женщина посвятила дочери пост.

О проблемах со здоровьем Алиса рассказала в январе. У женщины сильно деформировался нос, и многие посчитали это следствием неудачной ринопластики.