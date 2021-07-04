Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет

Глядя на некоторых знаменитостей, кажется, что они узнали секрет вечной молодости или даже, может, "продали душу дьяволу" за то, как они выглядят в свой возраст.

1/7 Супермодель Хайди Клум, 48 лет. Фото: @heidiklum Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Модельер Вера Вонг, 72 года. Фото: @verawang 3/7 Топ-модель Иман, 65 лет. Фото: @the_real_iman 4/7 Актриса Сальма Хайек, 54 года. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Супермодель Синди Кроуфорд, 55 лет. Фото: @cindycrawford 6/7 Актриса Риз Уизерспун, 45 лет. Фото: @reesewitherspoon 7/7 Актриса Хэлли Берри, 54 года. Фото: globallookpress.com

Некоторое время назад ученые провели исследование, результаты которого показали, что люди стареют с разной скоростью. И дело вовсе не в каких-либо хирургических вмешательствах или генетике. На самом деле можно выглядеть моложе, если регулярно заниматься физическими упражнениями, правильно питаться, пользоваться услугами косметологов, исключить вредные привычки и просто следить за состоянием своего здоровья.

"Рамблер" сделал подборку знаменитостей, которые выглядят на 10, на 20 лет, а некоторые и на 30 лет моложе своего реального возраста.