Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет

Глядя на некоторых знаменитостей, кажется, что они узнали секрет вечной молодости или даже, может, "продали душу дьяволу" за то, как они выглядят в свой возраст.
Некоторое время назад ученые провели исследование, результаты которого показали, что люди стареют с разной скоростью. И дело вовсе не в каких-либо хирургических вмешательствах или генетике. На самом деле можно выглядеть моложе, если регулярно заниматься физическими упражнениями, правильно питаться, пользоваться услугами косметологов, исключить вредные привычки и просто следить за состоянием своего здоровья.
"Рамблер" сделал подборку знаменитостей, которые выглядят на 10, на 20 лет, а некоторые и на 30 лет моложе своего реального возраста.