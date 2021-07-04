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Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет

Мария Грибова
1 час назад
Глядя на некоторых знаменитостей, кажется, что они узнали секрет вечной молодости или даже, может, "продали душу дьяволу" за то, как они выглядят в свой возраст.
Супермодель Хайди Клум, 48 лет.
1/7 Супермодель Хайди Клум, 48 лет.
Фото: @heidiklum
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Модельер Вера Вонг, 72 года.
2/7 Модельер Вера Вонг, 72 года.
Фото: @verawang
Топ-модель Иман, 65 лет.
3/7 Топ-модель Иман, 65 лет.
Фото: @the_real_iman
Актриса Сальма Хайек, 54 года.
4/7 Актриса Сальма Хайек, 54 года.
Фото: globallookpress.com
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Супермодель Синди Кроуфорд, 55 лет.
5/7 Супермодель Синди Кроуфорд, 55 лет.
Фото: @cindycrawford
Актриса Риз Уизерспун, 45 лет.
6/7 Актриса Риз Уизерспун, 45 лет.
Фото: @reesewitherspoon
Актриса Хэлли Берри, 54 года.
7/7 Актриса Хэлли Берри, 54 года.
Фото: globallookpress.com
Некоторое время назад ученые провели исследование, результаты которого показали, что люди стареют с разной скоростью. И дело вовсе не в каких-либо хирургических вмешательствах или генетике. На самом деле можно выглядеть моложе, если регулярно заниматься физическими упражнениями, правильно питаться, пользоваться услугами косметологов, исключить вредные привычки и просто следить за состоянием своего здоровья.
"Рамблер" сделал подборку знаменитостей, которые выглядят на 10, на 20 лет, а некоторые и на 30 лет моложе своего реального возраста.
В подборку вошли такие актрисы Хэлли Берри, Риз Уизерспун, Сальма Хайек, модели Синди Кроуфорд, Иман, Хайди Клум и модельер Вера Вонг.
Они поражают своим внешним видом и каждый день вдохновляют других женщин со всего мира.
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