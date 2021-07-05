"Навертеть словоблудия": Билан ответил Покровскому

Дима Билан впервые ответил на претензии фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского. Он обвинил артиста в отмене концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Билан опубликовал видеообращение в Instagram.
Фото: @bilanofficial@bilanofficial
«Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием "Билан"», — сказал артист в своем видео.
Он подчеркнул, что «заметил вопли» Покровского только недавно, однако не собирался на них отвечать.
Комментируя претензии лидера «Ногу Свело!» о несоблюдении на концерте антикоронавирусных правил, певец сказал, что уже давно вакцинирован и использует средства индивидуальной защиты. Билан также отметил, что это был его первый и последний ответ Покровскому, потому что у артиста на «дуракаваляние нет времени».
Также он пожелал рокеру хорошего вечера и поздравил с многочисленными упоминаниями в прессе. В подписи к своей публикации Билан охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной».