"Навертеть словоблудия": Билан ответил Покровскому

Он подчеркнул, что «заметил вопли» Покровского только недавно, однако не собирался на них отвечать.

Комментируя претензии лидера «Ногу Свело!» о несоблюдении на концерте антикоронавирусных правил, певец сказал, что уже давно вакцинирован и использует средства индивидуальной защиты. Билан также отметил, что это был его первый и последний ответ Покровскому, потому что у артиста на «дуракаваляние нет времени».