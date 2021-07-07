На слуху: Меньшова показала фото с Алентовой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.Газманов задумался о завершении карьерыРИА НовостиПевец Олег Газманов гастролирует с программой "7:0 в мою пользу", которую он организовал в честь 70-летия. Артист заявил, что этот тур может быть последним в его карьере.Читать новость полностью"Мамочка дома": Меньшова опубликовала фото с АлентовойРИА НовостиАктриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте фотографию с Верой Алентовой. На снимке она держит ее за руку.Читать новость полностьюШепелев рассказал о мыслях уехать из России@dmitryshepelevТелеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что задумывался об отъезде из России. Он ответил на вопрос подписчиков в Stories в Instagram.Читать новость полностьюЭкс-супруга Аршавина: "Мне неделя-две остались"@arshavina_alisia_7Состояние бывшей жены Аршавина Алисы Казьминой ухудшилось, ей требуется операция. По ее словам, ситуацию ухудшил стресс. Ее выселяют из дома вместе с детьми, а также требуют неустойку в размере двух миллионов рублейЧитать новость полностьюУмер Роберт Дауни-старшийYoutube / criterioncollectionУмер американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший. Ему было 85 лет. По словам супруги кинематографиста, писательницы Розмари Роджерс, он скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке.Читать новость полностью