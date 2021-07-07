На слуху: Меньшова показала фото с Алентовой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Умер американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший. Ему было 85 лет. По словам супруги кинематографиста, писательницы Розмари Роджерс, он скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке.