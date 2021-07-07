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На слуху: Меньшова показала фото с Алентовой

Анна Арсеньева
58 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Меньшова показала фото с Алентовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газманов задумался о завершении карьеры

Певец Олег Газманов гастролирует с программой "7:0 в мою пользу", которую он организовал в честь 70-летия. Артист заявил, что этот тур может быть последним в его карьере.

"Мамочка дома": Меньшова опубликовала фото с Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте фотографию с Верой Алентовой. На снимке она держит ее за руку.

Шепелев рассказал о мыслях уехать из России

@dmitryshepelev
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что задумывался об отъезде из России. Он ответил на вопрос подписчиков в Stories в Instagram.

Экс-супруга Аршавина: "Мне неделя-две остались"

@arshavina_alisia_7
Состояние бывшей жены Аршавина Алисы Казьминой ухудшилось, ей требуется операция. По ее словам, ситуацию ухудшил стресс. Ее выселяют из дома вместе с детьми, а также требуют неустойку в размере двух миллионов рублей

Умер Роберт Дауни-старший

Youtube / criterioncollection
Умер американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший. Ему было 85 лет. По словам супруги кинематографиста, писательницы Розмари Роджерс, он скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке.
Звёзды,Алиса Казьмина,Олег Газманов,Вера Алентова,Юлия Меньшова,Дмитрий Шепелев,РИА Новости,
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