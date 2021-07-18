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На слуху: Водонаева раскрыла свое настоящее имя

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Водонаева раскрыла свое настоящее имя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Долина призналась, что скучает по Началовой

Вечерняя Москва
Певица Лариса Долина призналась, что скучает по артистке Юлии Началовой и до сих пор не может смириться с ее уходом из жизни. Об этом Долина написала на своей странице в Instagram.

Менеджера МакSим обвинили в тяжелом состоянии певицы

Помощницу певицы МакSим Маргариту Соколову обвинили в том, что она позволила ей выступать в Казани, и теперь артистка в тяжелом состоянии. В этом обвинила Маргариту одна из подписчиц в Instagram.

Водонаева раскрыла свое настоящее имя

@alenavodonaeva
Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева раскрыла свое настоящее имя. Светская львица опубликовала на своей странице в Instagram снимок своего красного диплома, где она была записана как Елена.
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