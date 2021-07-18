На слуху: Водонаева раскрыла свое настоящее имя

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.Долина призналась, что скучает по НачаловойВечерняя МоскваПевица Лариса Долина призналась, что скучает по артистке Юлии Началовой и до сих пор не может смириться с ее уходом из жизни. Об этом Долина написала на своей странице в Instagram.Читать новость полностью.Менеджера МакSим обвинили в тяжелом состоянии певицыРИА НовостиПомощницу певицы МакSим Маргариту Соколову обвинили в том, что она позволила ей выступать в Казани, и теперь артистка в тяжелом состоянии. В этом обвинила Маргариту одна из подписчиц в Instagram.Читать новость полностью.Водонаева раскрыла свое настоящее имя@alenavodonaevaТелеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева раскрыла свое настоящее имя. Светская львица опубликовала на своей странице в Instagram снимок своего красного диплома, где она была записана как Елена.Читать новость полностью.