У дочери Заворотнюк ухудшился слух

У дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны ухудшился слух. Об этом она сообщила в Instagram.

Фото: @anna_zavorotnyuk @anna_zavorotnyuk

Так, Анна заразилась COVID-19 и рассказала, что стала чувствовать заложенность в ушах и перестала чувствовать запахи и вкусы.

«Говорят, что у нового штамма есть такой симптом. В общем, действительно болезнь крайне неприятная. Берегите себя», —написала она.

Анна заразилась коронавирусом во время отдыха в Крыму. Девушка предположила, что подхватила заразу в Ялте.

«Там никто не соблюдает масочные меры, гуляешь по центру, и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей стоят вплотную друг к другу без масок», — объяснила Заворотнюк.