У дочери Заворотнюк ухудшился слух

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Так, Анна заразилась COVID-19 и рассказала, что стала чувствовать заложенность в ушах и перестала чувствовать запахи и вкусы.
«Говорят, что у нового штамма есть такой симптом. В общем, действительно болезнь крайне неприятная. Берегите себя», —написала она.
Анна заразилась коронавирусом во время отдыха в Крыму. Девушка предположила, что подхватила заразу в Ялте.
«Там никто не соблюдает масочные меры, гуляешь по центру, и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей стоят вплотную друг к другу без масок», — объяснила Заворотнюк.
Девушка поделилась, что у нее поднялась температура до 38,5 градуса, и она чувствовала слабость и ломоту в теле.