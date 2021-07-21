Сын Валерии рассказал, как заработал миллион в 18 лет

Сын Валерии Арсений Шульгина рассказал, как начинал зарабатывать деньги самостоятельно. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

Фото: @arseniy_shulgin @arseniy_shulgin

Младший сын певицы начал развивать свой бизнес еще в тот момент, когда был подростком. Несмотря на семью музыкантов, он пошел в другом направлении.

Шульгина рассказал, что начла он зарабатывать в 14 лет, открыв свой интернет-магазин. Его семья при этом хотела, чтобы он занимался музыкой.

"Мне хотелось зарабатывать деньги самостоятельно. Рассказывать про все проекты не буду. Мне всего 22 года, а я иногда удивляюсь, как столько проектов можно было уместить в такой отрезок времени. Я начал продавать разные товары в школе, а в 14 лет открыл свой интернет-магазин"

Тогда мальчик зарабатывал 50-70 тысяч рублей в месяц. С этого момента он решил, что станет предпринимателем. В 18 лет он заработал первый миллион и купил себе машину.