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Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу

Анна Арсеньева
1 час назад
Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу, когда они еще были в браке. Об этом экс-супруга рэпера рассказала в шоу "Вопрос ребром".
Айза Долматова призналась, что изменяла Гуфу
Фото: @aizalovesam@aizalovesam
Пара развелась в 2014 году после шести лет брака. Тогда Айза заявляла, что разрыв произошел из-за измен мужа. Однако теперь она рассказала о своей неверности:
"Я изменяла Гуфу. Изменяла в самый печальный момент нашей жизни, когда мы были на грани развода. Вообще считаю, что гостевой брак — один из самых честных видов отношений. Семейные узы потеряли свою значимость".
Бизнесвумен также призналась, что может "плакать по ночам, что не смогла стать счастливой в браках".
Звёзды,Айза Долматова,Гуф,
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