Марина Абросимова, известная как МакSим, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила представительница певицы в разговоре с РИА Новости

С 19 июня МакSим подключена к аппарату ИВЛ. Все это время девушка находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. Тест на коронавирус у МакSим был отрицательным.

Ранее в СМИ появлялась информация, что певице становится хуже.

"Пока ничего, к сожалению, не могу сказать. Стабильно тяжелое", — опровергла слухи представительница певицы.

Директор МакSим Маргарита Соколова ранее обратилась к поклонникам певицы, попросив не задавать некорректные вопросы. В Instagram-аккаунте женщина написала:

"Простите, что без детальных подробностей, это все касается только родных. Перестаньте лезть под кожу и задавать некорректные вопросы. В противном случае мне придется отключить комментарии".

По словам Соколовой, состояние певицы стабильно тяжелое, но без ухудшений. Врачи пока не дают никаких прогнозов и предпринимают "все возможное и невозможное".