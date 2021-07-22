Марина Абросимова, известная как МакSим, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила представительница певицы в разговоре с РИА Новости
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С 19 июня МакSим подключена к аппарату ИВЛ. Все это время девушка находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. Тест на коронавирус у МакSим был отрицательным.
Ранее в СМИ появлялась информация, что певице становится хуже.
"Пока ничего, к сожалению, не могу сказать. Стабильно тяжелое", — опровергла слухи представительница певицы.
Директор МакSим Маргарита Соколова
ранее обратилась к поклонникам певицы, попросив не задавать некорректные вопросы. В Instagram-аккаунте женщина написала:
"Простите, что без детальных подробностей, это все касается только родных. Перестаньте лезть под кожу и задавать некорректные вопросы. В противном случае мне придется отключить комментарии".
По словам Соколовой, состояние певицы стабильно тяжелое, но без ухудшений. Врачи пока не дают никаких прогнозов и предпринимают "все возможное и невозможное".
МакSим — российская певица и автор песен, которая приобрела широкую известность после выхода альбома "Трудный возраст" в 2006 году.