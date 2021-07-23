«Дружим, но не живем»: Павел Табаков рассказал о дочери

Актер Павел Табаков впервые высказался о рождении у него в семье дочери. При этом актер отметил, что личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться с ней со всем миром. Он не хочет, чтобы все обсуждали, как он живет.
«Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех — мы дружим, но не живем вместе».
Дочь Мию Павлу Табакову подарила его давняя возлюбленная Софья Синицына. Ребенок появился на свет в августе 2020 года.
Для Павла Табакова идеалом в этом плане является актер Дэниел Дей-Льюис, о жизни которого ничего не известно. О нем судят только по его работам. Актер мечтает, чтобы его оценивали так же.
Ранее "Рамблер" сообщал, как сын Табакова скрывал дочь.