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«Дружим, но не живем»: Павел Табаков рассказал о дочери

Даня Виттиг
2 часа назад

Актер Павел Табаков впервые высказался о рождении у него в семье дочери. При этом актер отметил, что личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться с ней со всем миром. Он не хочет, чтобы все обсуждали, как он живет.

«Дружим, но не живем»: Павел Табаков рассказал о дочери
Фото: @tabakov_pavel@tabakov_pavel

«Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех — мы дружим, но не живем вместе».

Дочь Мию Павлу Табакову подарила его давняя возлюбленная Софья Синицына. Ребенок появился на свет в августе 2020 года.

Для Павла Табакова идеалом в этом плане является актер Дэниел Дей-Льюис, о жизни которого ничего не известно. О нем судят только по его работам. Актер мечтает, чтобы его оценивали так же.

Ранее "Рамблер" сообщал, как сын Табакова скрывал дочь.

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