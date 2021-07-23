Состояние певицы МакSим улучшилось

Состояние российской поп-певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, улучшилось. Об этом сообщила ее представительница Маргарита Соколова в Instagram.

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"Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование",

— написала Соколова.

Он добавила, что организм исполнительницы ослаб, с легкими сохраняются проблемы. МакSим предстоит длительное лечение и реабилитация.