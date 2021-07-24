Безруков в пятый раз стал отцом

Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом,

Напомним, что пара уже воспитывает дочь Машу, которая родилась в 2016 году, и сына Степана, появившегося на свет в ноябре 2018 года. Кроме того у Безрукова есть еще двое детей, дочь Александра и сын Иван, от отношений с петербургской актрисой Кристиной Смирновой, в которых Сергей состоял, будучи в браке с Ириной Безруковой.