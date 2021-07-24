Безруков в пятый раз стал отцом

Этой новостью российский актер поделился с поклонниками на личной странице социальной сети.
Жена артиста, режиссер Анна Матисон, родила мальчика. Безруков опубликовал фотографию, сделанную в родильной палате, на которой запечатлена его супруга с новорожденным на руках.
Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом,
— поделился своей радостью Сергей.
Друзья и поклонники поздравили пару с рождением сына, отметившись в комментариях.
Напомним, что пара уже воспитывает дочь Машу, которая родилась в 2016 году, и сына Степана, появившегося на свет в ноябре 2018 года. Кроме того у Безрукова есть еще двое детей, дочь Александра и сын Иван, от отношений с петербургской актрисой Кристиной Смирновой, в которых Сергей состоял, будучи в браке с Ириной Безруковой.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Павел Табаков рассказал о дочери.