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Волочкова объяснила, почему Собчак ей завидует

Полина Алферова
21 минуту назад

Балерина в интервью RTVI рассказала, почему Ксения Собчак унизила ее во время их встречи в 2019 году. Анастасия считает, что телеведущая завидует ее успешной личной жизни и карьере. Также Волочкова уверена, что Собчак тоже мечтала стать балериной, но не смогла.

Волочкова объяснила, почему Собчак ей завидует
Фото: @volochkova_art@volochkova_art

«Это Ксения вечно выступала так нелепо, что за нее было стыдно. Очень низко, очень завистливо! Она не может простить, что я стала балериной (она тоже хотела очень), что вокруг меня всегда много мужчин, много цветов. Когда я танцевала в Мариинском театре и в Большом, всем семейством — она, мама, еще был Анатолий Собчак жив — сидели в первых рядах партера и наблюдали», — заявила Анастасия в эфире RTVI.

Также балерина отметила, что во время скандального интервью Собчак намеренно придиралась к ее фигуре и размеру груди, заподозрив ее в пластике. Но Анастасия ответила, что всему виной был только гормональный сбой. При этом Волочкова уверена, что у Ксении комплексы по поводу собственной фигуры.

«Собчак завернулась в полотенце, наверное, стыдно было показать свою фигуру, там же без слез не взглянешь! А я что — в мини-купальничке фигак — на шпагат!» — подчеркнула Анастасия.

Напомним, что выпуск передачи «Осторожно, Собчак!» с Волочковой появился на YouTube 3 апреля 2019 года. Ксения Собчак без ведома хозяйки покопалась в личных вещах балерины, что вызвало резкое осуждение зрителей.

Ранее «Рамблер» рассказал, что Безруков в пятый раз стал отцом.

Звёзды,Анатолий Собчак,Ксения Собчак,
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