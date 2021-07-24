Волочкова объяснила, почему Собчак ей завидует

Балерина в интервью RTVI рассказала, почему Ксения Собчак унизила ее во время их встречи в 2019 году. Анастасия считает, что телеведущая завидует ее успешной личной жизни и карьере. Также Волочкова уверена, что Собчак тоже мечтала стать балериной, но не смогла.
«Это Ксения вечно выступала так нелепо, что за нее было стыдно. Очень низко, очень завистливо! Она не может простить, что я стала балериной (она тоже хотела очень), что вокруг меня всегда много мужчин, много цветов. Когда я танцевала в Мариинском театре и в Большом, всем семейством — она, мама, еще был Анатолий Собчак жив — сидели в первых рядах партера и наблюдали», — заявила Анастасия в эфире RTVI.
Также балерина отметила, что во время скандального интервью Собчак намеренно придиралась к ее фигуре и размеру груди, заподозрив ее в пластике. Но Анастасия ответила, что всему виной был только гормональный сбой. При этом Волочкова уверена, что у Ксении комплексы по поводу собственной фигуры.
«Собчак завернулась в полотенце, наверное, стыдно было показать свою фигуру, там же без слез не взглянешь! А я что — в мини-купальничке фигак — на шпагат!» — подчеркнула Анастасия.
Напомним, что выпуск передачи «Осторожно, Собчак!» с Волочковой появился на YouTube 3 апреля 2019 года. Ксения Собчак без ведома хозяйки покопалась в личных вещах балерины, что вызвало резкое осуждение зрителей.
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