Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

"Взгляд неадекватный": видео Гагариной напугало фанатов

Диана Товсепова
2 часа назад

Российская певица Полина Гагарина всегда имела образ утонченной элегантной девушки с сильным голосом и особенной аристократичной харизмой. Однако поклонники звезды вдруг стали писать, что "с Полиной происходит нечто странное".

Все дело в видеоролике, который опубликовала певица. На кадрах звезда сидит в ярком топе и расстегнутых шортах с растопыренными ногами.

@gagara1987

При этом Полина что-то несвязно поет и сопровождает это странной мимикой. При этом она подписала фото так: "Скоро новый хит! Запоминаем слова".

Многие поклонники не поняли посыл певицы:

«Ты вообще что ли, Полин?», «Взгляд неадекватный», «Как это теперь развидеть?», «Это видео точно не стоило выкладывать. Все страшно. И вид, и песня», — обсуждают в Сети.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Волочкова объяснила зависть Собчак.

Звёзды,Видео,Полина Гагарина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители