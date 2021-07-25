Российская певица Полина Гагарина всегда имела образ утонченной элегантной девушки с сильным голосом и особенной аристократичной харизмой. Однако поклонники звезды вдруг стали писать, что "с Полиной происходит нечто странное".

Все дело в видеоролике, который опубликовала певица. На кадрах звезда сидит в ярком топе и расстегнутых шортах с растопыренными ногами.

@gagara1987

При этом Полина что-то несвязно поет и сопровождает это странной мимикой. При этом она подписала фото так: "Скоро новый хит! Запоминаем слова".

Многие поклонники не поняли посыл певицы:

«Ты вообще что ли, Полин?», «Взгляд неадекватный», «Как это теперь развидеть?», «Это видео точно не стоило выкладывать. Все страшно. И вид, и песня», — обсуждают в Сети.