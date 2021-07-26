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Звезда «Уральских пельменей» призвала россиян не мусорить

Анна Арсеньева
17 минут назад

Бывшая звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова приняла участие в очистке озера Тургояк. Актриса написала пост в своем Instagram-аккаунте с призывом не мусорить.

Звезда «Уральских пельменей» призвала россиян не мусорить
Фото: @mihalkova@mihalkova

По словам Михалковой, вместе с командой волонтеров в рамках экологической акции "Вода России" они достали из озера 128 автомобильных покрышек, 3 780 килограммов металла и две тонны пластика.

"Хочу чтобы этот мой пост заставил задуматься жителей и Челябинской области, и всей России о том, что чистая вода в России не бесконечна. И, закидывая уникальные озера покрышками, мы очень скоро обнаружим, что нам негде будет даже искупаться. Ни нам, ни детям, ни внукам", — обратилась к своим подписчикам актриса.

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