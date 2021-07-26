Звезда «Уральских пельменей» призвала россиян не мусорить

Бывшая звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова приняла участие в очистке озера Тургояк. Актриса написала пост в своем Instagram-аккаунте с призывом не мусорить.
По словам Михалковой, вместе с командой волонтеров в рамках экологической акции "Вода России" они достали из озера 128 автомобильных покрышек, 3 780 килограммов металла и две тонны пластика.
"Хочу чтобы этот мой пост заставил задуматься жителей и Челябинской области, и всей России о том, что чистая вода в России не бесконечна. И, закидывая уникальные озера покрышками, мы очень скоро обнаружим, что нам негде будет даже искупаться. Ни нам, ни детям, ни внукам", — обратилась к своим подписчикам актриса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Марина Федункив тайно вышла замуж за итальянца.