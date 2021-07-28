Безруков рассказал о бездетном браке с экс-супругой

«Это была большая проблема для меня, такая ломка. Я испытывал серьезные душевные потрясения. Не буду об этом говорить, тем более что это дело прошлое Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди и вот А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание, когда жена и много детей. Это мой образ»