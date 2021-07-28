Безруков рассказал о бездетном браке с экс-супругой

Сергей Безруков рассказал о своем браке с бывшей супругой Ириной. Проблемы в семье начались из-за того, что у них не было детей. Об этом он сообщил в YouTube-шоу Светланы Бондарчук.
По словам Безрукова, он хотел большую семью из-за своего воспитания и образа жизни.
«Это была большая проблема для меня, такая ломка. Я испытывал серьезные душевные потрясения. Не буду об этом говорить, тем более что это дело прошлое Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди и вот А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание, когда жена и много детей. Это мой образ»
Сергей и Ирина поженились в 2000 году. В браке они состояли 15 лет.
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