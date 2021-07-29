Молодого мужа Федункив застали с мужчиной

Недавно актриса Марина Федункив вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой итальянец Стефано Маджи, он младше звезды на 12 лет. Как рассказывает сама актриса, он занимается бизнесом, а в роду у него были влиятельные предки.

Стефано и Марина познакомились на светском мероприятии, а затем пересеклись в самолете. Так завязался их роман, который вылился в свадьбу. Но теперь искренность брака звезды вызывает вопросы.

Недавно Стефано сфотографировали папарации в момент, когда он с теплом и нежность обнимал модельера и стилиста Джованни Чаччи.

Yobajur

Фото опубликовал телеграм-канал Yobajur.