Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Молодого мужа Федункив застали с мужчиной

Стелла Шмель
33 минуты назад

Недавно актриса Марина Федункив вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой итальянец Стефано Маджи, он младше звезды на 12 лет. Как рассказывает сама актриса, он занимается бизнесом, а в роду у него были влиятельные предки.

Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стефано и Марина познакомились на светском мероприятии, а затем пересеклись в самолете. Так завязался их роман, который вылился в свадьбу. Но теперь искренность брака звезды вызывает вопросы.

Недавно Стефано сфотографировали папарации в момент, когда он с теплом и нежность обнимал модельера и стилиста Джованни Чаччи.

Yobajur

Фото опубликовал телеграм-канал Yobajur.

Ранее "Рамблер" писал, что Марина Федункив тайно вышла замуж за итальянца.

Звёзды,Марина Федункив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители