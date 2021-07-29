Канделаки назвала причину ссоры с Собчак

Генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки рассказала, почему они с Ксенией Собчак перестали общаться. Причину разрыва дружбы она назвала в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.
По словам Канделаки, Собчак приревновала ее к общественному деятелю Сергею Капкову, с которым на тот момент телеведущая состояла в отношениях:
"Был праздник, мы с Сергеем пересеклись и решили поговорить о футболе в одном из ресторанов. Собчак Капкову на тот момент, видимо, звонила и писала, но он не ответил. И потом мне пришло совершенно гневное сообщение от нее".
После этой истории Собчак обвинила Канделаки в предательстве. После чего их общение прекратилось.
"Для меня это оскорбительно. Для меня честь и достоинство – не просто слова. Тогда я поняла, что ко мне нет доверия, а это мы называли дружбой. У нас разные критерии дружбы", – рассказала Тина Канделаки.
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