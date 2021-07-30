Как выглядит дочь Толкалиной и Кончаловского

Спустя 20 лет совместной жизни актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский приняли решение разойтись. Их брак был неофициальный, однако у бывших супругов есть общая дочь Мария, которая родилась в 2001 году.

1/7 Мария Кончаловская родилась в 2001 году. Фото: @welcometomaria Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Ее родители - актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский - разошлись в 2017 году. Фото: @welcometomaria 3/7 Сейчас девушке 20 лет. Фото: @welcometomaria 4/7 В социальных сетях она себя позиционирует как художницу и модель. Фото: @welcometomaria Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Мария Кончаловская сотрудничает с модельным агентством и даже появлялась в итальянском Vogue. Фото: @welcometomaria 6/7 Еще она занимается дизайном и фотографией. Фото: @welcometomaria 7/7 С юности дочь знаменитой актрисы привыкла к публичной жизни и часто появляется вместе с мамой на мероприятиях. Фото: @welcometomaria

Сейчас девушке 20 лет. В социальных сетях она себя позиционирует как художницу и модель. Мария Кончаловская сотрудничает с модельным агентством и даже появлялась в итальянском Vogue. Еще она занимается дизайном и фотографией.

С юности дочь знаменитой актрисы привыкла к публичной жизни и часто появляется вместе с мамой на мероприятиях.

Что касается личной жизни, Мария Кончаловская замужем за бизнесменом Никитой Кузьминым. Они познакомились, когда девушке было 17. Молодой человек старше ее на семь лет.