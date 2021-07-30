Как выглядит дочь Толкалиной и Кончаловского

Спустя 20 лет совместной жизни актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский приняли решение разойтись. Их брак был неофициальный, однако у бывших супругов есть общая дочь Мария, которая родилась в 2001 году.
Сейчас девушке 20 лет. В социальных сетях она себя позиционирует как художницу и модель. Мария Кончаловская сотрудничает с модельным агентством и даже появлялась в итальянском Vogue. Еще она занимается дизайном и фотографией.
С юности дочь знаменитой актрисы привыкла к публичной жизни и часто появляется вместе с мамой на мероприятиях.
Что касается личной жизни, Мария Кончаловская замужем за бизнесменом Никитой Кузьминым. Они познакомились, когда девушке было 17. Молодой человек старше ее на семь лет.
"Рамблер" собрал галерею фото Марии Кончаловской.