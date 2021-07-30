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Как выглядит дочь Толкалиной и Кончаловского

Анна Арсеньева
2 часа назад

Спустя 20 лет совместной жизни актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский приняли решение разойтись. Их брак был неофициальный, однако у бывших супругов есть общая дочь Мария, которая родилась в 2001 году.

Мария Кончаловская родилась в 2001 году.
1/7 Мария Кончаловская родилась в 2001 году.
Фото: @welcometomaria
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Ее родители - актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский - разошлись в 2017 году.
2/7 Ее родители - актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский - разошлись в 2017 году.
Фото: @welcometomaria
Сейчас девушке 20 лет.
3/7 Сейчас девушке 20 лет.
Фото: @welcometomaria
В социальных сетях она себя позиционирует как художницу и модель.
4/7 В социальных сетях она себя позиционирует как художницу и модель.
Фото: @welcometomaria
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Мария Кончаловская сотрудничает с модельным агентством и даже появлялась в итальянском Vogue.
5/7 Мария Кончаловская сотрудничает с модельным агентством и даже появлялась в итальянском Vogue.
Фото: @welcometomaria
Еще она занимается дизайном и фотографией.
6/7 Еще она занимается дизайном и фотографией.
Фото: @welcometomaria
С юности дочь знаменитой актрисы привыкла к публичной жизни и часто появляется вместе с мамой на мероприятиях.
7/7 С юности дочь знаменитой актрисы привыкла к публичной жизни и часто появляется вместе с мамой на мероприятиях.
Фото: @welcometomaria

Сейчас девушке 20 лет. В социальных сетях она себя позиционирует как художницу и модель. Мария Кончаловская сотрудничает с модельным агентством и даже появлялась в итальянском Vogue. Еще она занимается дизайном и фотографией.

С юности дочь знаменитой актрисы привыкла к публичной жизни и часто появляется вместе с мамой на мероприятиях.

Что касается личной жизни, Мария Кончаловская замужем за бизнесменом Никитой Кузьминым. Они познакомились, когда девушке было 17. Молодой человек старше ее на семь лет.

"Рамблер" собрал галерею фото Марии Кончаловской.

Звёзды,Фото,Никита Кузьмин,Любовь Толкалина,Егор Кончаловский,
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