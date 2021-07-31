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7 мировых звезд, которых сложно узнать в детстве

Анастасия Иванова
1 час назад

Видя этих признанных красавиц, мало кто задумывался о том, что они были так привлекательны не всегда.

Летиция Каста
1/7 Летиция Каста
Фото: Архивное фото, Instagram
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Тайра Бэнкс
2/7 Тайра Бэнкс
Фото: Архивное фото, Instagram
Даутцен Крус
3/7 Даутцен Крус
Фото: Архивное фото, Instagram
Хайди Клум
4/7 Хайди Клум
Фото: Архивное фото, Instagram
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Синди Кроуфорд
5/7 Синди Кроуфорд
Фото: Архивное фото, Instagram
Карли Клосс
6/7 Карли Клосс
Фото: Архивное фото, Instagram
Белла Хадид
7/7 Белла Хадид
Фото: Twitter, Instagram

Многие из моделей в детстве были самыми настоящими "гадкими утятами". Но из чрезмерно худых, непропорциональных подростков они превратились в прекрасных лебедей.

Немалую роль тут, конечно, играет выработанное с годами умение держать себя, поворачиваться к камере выгодной стороной, знать свои удачные ракурсы.

Имеет значение и хороший уход, и волосы, с которыми поработал профессиональный стилист. Впрочем, в некоторых случаях не обошлось и без вмешательства специалистов — ортодонтов, пластических хирургов и так далее.

Например, карьера Беллы Хадид вряд ли сложилась бы настолько удачным образом, не подкорректируй она свой нос.

С другой стороны, никто не обещал, что быть моделью легко. А толпы фанатов и контракты на кругленькие суммы точно стоят затраченных усилий.

А вы узнали бы этих моделей по их детским фото?

Звёзды,Фото,Белла Хадид,
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