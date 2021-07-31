7 мировых звезд, которых сложно узнать в детстве

Видя этих признанных красавиц, мало кто задумывался о том, что они были так привлекательны не всегда.

Многие из моделей в детстве были самыми настоящими "гадкими утятами". Но из чрезмерно худых, непропорциональных подростков они превратились в прекрасных лебедей.

Немалую роль тут, конечно, играет выработанное с годами умение держать себя, поворачиваться к камере выгодной стороной, знать свои удачные ракурсы.

Имеет значение и хороший уход, и волосы, с которыми поработал профессиональный стилист. Впрочем, в некоторых случаях не обошлось и без вмешательства специалистов — ортодонтов, пластических хирургов и так далее.

Например, карьера Беллы Хадид вряд ли сложилась бы настолько удачным образом, не подкорректируй она свой нос.

С другой стороны, никто не обещал, что быть моделью легко. А толпы фанатов и контракты на кругленькие суммы точно стоят затраченных усилий.