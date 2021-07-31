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Тодоренко: "Мне казалось, что я использую ребенка в своих целях"

Александра Нечаева
1 час назад

Телеведущая в социальной сети рассказала о первой рекламной кампании сына.

Тодоренко: "Мне казалось, я использую сына в своих целях"
Фото: @reginatodorenko@reginatodorenko

Регина призналась, что после того, как Майклу, которому всего два года, предложили участие в рекламной кампании, она долго сомневалась, стоит ли принимать это предложение. Тодоренко не сторонница ранней популярности детей и не хотела, чтобы их с Владом Топаловым сын в столь юном возрасте попал на экраны.

Но в итоге решили попробовать. Правда, Регина отметила, что все зависело от того, как сын чувствовал бы себя на съемочной площадке. Тодоренко опасалась, что Майкл может испугаться яркого света, камер и большого количества людей вокруг. Но этого не произошло и ролик был снят.

«Я — тревожная мать, мне сложно было принять решение. Я испытывала чувство вины, мне казалось, что я использую ребёнка в своих целях»,

— призналась Тодоренко.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что звезда "Ворониных" раскрыла подробности романа с Аптовцевым.

Звёзды,Влад Топалов,
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