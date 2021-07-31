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Павел Воля рассказал, на что тратит заработанные деньги

Стелла Шмель
52 минуты назад

Стендап-комик и телеведущий Павел Воля рассказал, на что тратит заработанные деньги. Он отметил, что не любит копить и долго хранить деньги, о чем заявил в YouTube-шоу своей супруги, спортсменки и телеведущей Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка".

Павел Воля рассказал, на что тратит деньги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Воля подчеркнул, что сама Ляйсан прекрасно об этом знает.

Отвечая прямо на вопрос, на что тратит свои средства, он ответил:

"Покупаю ей платье, чтобы она красивая на кухне снималась, дорогие украшения".

Воля рассказал, что Утяшева покорила его своей хозяйственностью и домовитостью. Ляйсан стала первой девушкой, которая, как только пришла в его холостяцкую квартиру, заметила бардак.

"Когда в моей холостяцкой квартире появилась ты, ты была единственная, кто увидел бардак, прибрался и приготовил суп",

- вспомнил Павел.

Ранее "Рамблер" писал, что россияне рассказали о тратах на свадьбу.

Звёзды,Павел Воля,
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