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Дана Борисова отправила дочь на Запад после панических атак

Диана Товсепова
2 часа назад

Телеведущая Дана Борисова рассказала в своем Instagram о том, что решила отправить единственную дочь на учебу за рубеж.

Дана Борисова отправила дочь на Запад
Фото: InstagramInstagram

«Первый раз отправила дочку самостоятельно, без сопровождения за границу. Ближайшие три недели она проведет в городке Великобритании в прекрасной языковой школе с 90-летней историей. Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на нее», — заявила Борисова.

При этом недавно у Борисовой были приступы агрессии по отношению к себе. По словам Даны, Полина страдает от панических атак, которые очень сложно контролировать. Отсюда многочисленные порезы, которые девочка сама себе наносила. На шрамы девочки обратили внимание фанаты Борисовой.

Ранее "Рамблер" сообщал о скандале в семье российского футболиста.

Звёзды,Дана Борисова,
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