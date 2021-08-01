Дана Борисова отправила дочь на Запад

Телеведущая Дана Борисова рассказала в своем Instagram о том, что решила отправить единственную дочь на учебу за рубеж.

«Первый раз отправила дочку самостоятельно, без сопровождения за границу. Ближайшие три недели она проведет в городке Великобритании в прекрасной языковой школе с 90-летней историей. Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на нее», — заявила Борисова.

При этом недавно у Борисовой были приступы агрессии по отношению к себе. По словам Даны, Полина страдает от панических атак, которые очень сложно контролировать. Отсюда многочисленные порезы, которые девочка сама себе наносила. На шрамы девочки обратили внимание фанаты Борисовой.