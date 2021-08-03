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Солист «Непары» заявил об исчезновении дочери

Анна Арсеньева
1 час назад

Солист группы "Непара" Александр Шоуа рассказал об отношениях со своей старшей дочерью Майей. В последнее время они стали особенно напряженными. 21-летняя наследница полностью прервала общение с отцом и перестала выходить на связь. Об этом сообщает "СтарХит".

Солист «Непары» заявил об исчезновении дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Да, у нас недавно было несколько острых моментов в общении. И теперь я не знаю, ни где она, ни с кем, ни чем занята. Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы. Майя — очень своенравная девушка, с характером. Все она лучше всех знает и умеет, самая крутая. И, видимо, считает, что это нормально — по-хамски общаться с родителем и так себя вести. Пока не хочу вдаваться в подробности нашей ссоры. Главное, надеюсь, что с ней ничего не случилось", - рассказал артист.

Дочь Шоуа учится на факультете журналистики в одном из московских университетов. Ранее в своем интервью изданию солист "Непары" рассказывал, что позволяет дочери жить своей жизнью:

"Я достаточно современен в своих взглядах. Да, к младшей сейчас строг, но это пока она маленькая. К старшей — уже нет, не могу. У нее своя голова".

Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая Милоша Биковича рассекретила изнанку их отношений.

Звёзды,Александр Шоуа,Милош Бикович,
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