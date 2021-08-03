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«Я пью на работе»: Гордон признался в зависимости

Анна Арсеньева
28 минут назад

Телеведущий Александр Гордон рассказал, что злоупотребляет алкоголем, в том числе на работе. В этом он признался во время интервью Юрию Дудю.

«Я пью на работе»: Гордон признался в зависимости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я мрачный алкоголик. Если считать по врачебной рекомендации, то да, я алкоголик. Но я какой-то социализированный, потому что работаю как псих, и это тяжело сочетать — алкоголизм и работу. Придется бросать работу", — пошутил 67-летний ведущий.

При этом, по словам Гордона, у него нет никаких проблем со здоровьем на фоне употребления спиртного. Недавно он прошел медицинское обследование:

"Алкоголь — это не проблема для меня вообще. Я недавно проходил целый ряд обследований, так вот у меня, кроме возрастных, нет никаких изменений".

Телеведущий вспомнил, как раньше выпивал по две бутылки коньяка каждый день:

"Слава богу, эти времена закончились. Это было как раз в тот период, когда вы описывали. Я пью на работе, я не скрывал этого никогда. Я выхожу за кулисы покурить, стоит маленький стаканчик белого вина. Я делаю глоток и возвращаюсь. Я от коньяка давно отказался. Теперь только белое вино сухое, желательно новозеландский совиньон".

Журналист спросил Гордона, как это — работать пьяным. Он ответил, что еще Хемингуэй говорил, что писать нужно пьяным, а редактировать — трезвым.

"Конечно, это дикость. Но это иногда накладывается на колоссальную усталость. Иногда бывали закидоны, но это была запись, и меня могли прикрыть редакторы монтажа. Было время, когда я бросил пить, и редакторы просили мое начальство, чтобы они заставили меня начать пить снова, потому что программа скучная становится. Я вчера выпил две бутылки белого. У меня не бывает похмелья".

Ранее "Рамблер" сообщал, что солист «Непары» заявил об исчезновении дочери.

Звёзды,Александр Гордон,
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