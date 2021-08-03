«Я пью на работе»: Гордон признался в зависимости

"Конечно, это дикость. Но это иногда накладывается на колоссальную усталость. Иногда бывали закидоны, но это была запись, и меня могли прикрыть редакторы монтажа. Было время, когда я бросил пить, и редакторы просили мое начальство, чтобы они заставили меня начать пить снова, потому что программа скучная становится. Я вчера выпил две бутылки белого. У меня не бывает похмелья".