Федункив раскрыла подробности свадьбы с итальянцем

Бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив рассказала о свадьбе с итальянцем Стефано Маджи. В интервью StarHit она заявила, что церемония пройдет в ее день рождения, 27 августа.

Торжество состоится в Москве и назвала праздник « максимально международным», никаких отсылок к России и Италии не планируется.

«Мы подумали, что хотим, чтобы все приглашенные расслабились, получили максимум позитивных эмоций, поэтому не стали делать много традиционных свадебных конкурсов».

Звезда Comedy Woman рассказала, что гости церемонии увидят фрагмент ее сольной концертной программы. Также на свадьбе выступят ее друзья.

«Посмотреть яркие моменты праздника можно будет на канале "Пятница!", где снимут целый фильм про мою свадьбу в рамках шоу "Четыре свадьбы"», — уточнила Федункив.