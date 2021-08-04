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Проценко высказался о врачах, лечащих певицу МакSим

Диана Товсепова
1 час назад

38-летняя певица МакSим находится в столичной клинике 52 под наблюдением специалистов. Артистка борется с тяжелой формой пневмонии и недавно вышла из комы, в которой находилась полтора месяца. Главврач Коммунарки Денис Проценко высказался о работе лечащих врачей артистки.

«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», — заявил Проценко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что наши медики обрели бесценный опыт по лечению пациентов в очень тяжелых и критических состояниях.

«Тут надо еще понимать, что возраст имеет значение. Все-таки у пожилых пациентов гораздо меньше резервов для преодоления критического состояния, чем у молодых людей», — подчеркнул главврач.

Ранее "Рамблер" сообщал о состоянии певицы.

Звёзды,Видео,Денис Проценко,Комсомольская правда,
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