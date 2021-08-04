«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», — заявил Проценко в эфире радио «Комсомольская правда».