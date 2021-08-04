38-летняя певица МакSим находится в столичной клинике 52 под наблюдением специалистов. Артистка борется с тяжелой формой пневмонии и недавно вышла из комы, в которой находилась полтора месяца. Главврач Коммунарки Денис Проценко высказался о работе лечащих врачей артистки.
«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», — заявил Проценко в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что наши медики обрели бесценный опыт по лечению пациентов в очень тяжелых и критических состояниях.
«Тут надо еще понимать, что возраст имеет значение. Все-таки у пожилых пациентов гораздо меньше резервов для преодоления критического состояния, чем у молодых людей», — подчеркнул главврач.
Ранее "Рамблер" сообщал о состоянии певицы.