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Рианна стала самой богатой артисткой в мире

Диана Товсепова
48 минут назад

Американская поп-исполнительница Рианна официально стала самой богатой артисткой в мире, заработав миллиард долларов. Об этом написали на сайте издания Forbes 4 августа.

Рианна стала самой богатой артисткой в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Состояние Рианны, по подсчетам экспертов, на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). Большую часть дохода (примерно 1,4 млрд долларов) она получила благодаря своей косметической компании Fenty Beauty. При этом половина французскому конгломерату LVMH.

Сам косметический бренд продолжает расти, а проект Fenty Skin «вызвал беспрецедентный ажиотаж» и стал ведущим брендом косметики.

Часть заработка Рианны приходится на ее долю в бренде нижнего белья Savage x Fenty, которым она владеет совместно с компанией TechStyle Fashion Group. Марка оценивается в 270 млн долларов (19,7 миллиарда рублей).

«Даже если вам не нравится ее музыка, невозможно отрицать, что Рианна создала настоящие тренды в сфере моды и красоты», — заявил соучредитель консалтинговой компании Bluestock Advisors Шеннон Койн (Shannon Coyne).

Ранее "Рамблер" сообщал, на что тратит заработанные деньги Павел Воля.

Звёзды,Рианна,Павел Воля,
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