Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Голубкина отреагировала на новость про отцовство Баталова

Стелла Шмель
1 час назад

Актриса Мария Голубкина отреагировала на слухи о том, что якобы ее настоящим отцом является не сценарист Николай Щербинский-Арсеньев, а актер Алексей Баталов. В сториз своего профиля в Instagram она опубликовала одно из сообщений в СМИ на эту тему.

Голубкина отреагировала на новость про отцовство Баталова
Фото: @golubkina1973@golubkina1973

"Вот это новость!",

- от души посмеялась артистка.

@golubkina1973

Напомним, на днях бывший администратор из "Москонцерта" заявила, что настоящим отцом Голубкиной является Баталов. В качестве доказательства она приводила то, что они очень сильно похожи носами.

Ранее "Рамблер" писал, что Федункив раскрыла подробности свадьбы с итальянцем.

Звёзды,Мария Голубкина,Алексей Баталов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители