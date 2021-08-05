Голубкина отреагировала на новость про отцовство Баталова

Актриса Мария Голубкина отреагировала на слухи о том, что якобы ее настоящим отцом является не сценарист Николай Щербинский-Арсеньев, а актер Алексей Баталов. В сториз своего профиля в Instagram она опубликовала одно из сообщений в СМИ на эту тему.