Голубкина отреагировала на новость про отцовство Баталова

Актриса Мария Голубкина отреагировала на слухи о том, что якобы ее настоящим отцом является не сценарист Николай Щербинский-Арсеньев, а актер Алексей Баталов. В сториз своего профиля в Instagram она опубликовала одно из сообщений в СМИ на эту тему.
"Вот это новость!",
- от души посмеялась артистка.
Напомним, на днях бывший администратор из "Москонцерта" заявила, что настоящим отцом Голубкиной является Баталов. В качестве доказательства она приводила то, что они очень сильно похожи носами.
Ранее "Рамблер" писал, что Федункив раскрыла подробности свадьбы с итальянцем.