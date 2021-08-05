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Названы самые богатые российские звезды

Анна Арсеньева
1 час назад

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых российских звезд. Первое место в нем занял Сергей Шнуров.

Названы самые богатые российские звезды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Годовой доход лидера группы "Ленинград" оценили в 8,8 миллиона долларов. За частный концерт он может заработать от 150 до 300 тысяч долларов вместе с коллективом.

Вторую строчку занял Егор Крид. Его доход - 6,9 миллиона долларов. Третьим в списке оказался Дима Билан, заработавший 6,8 миллиона долларов.

В десятку рейтинга самых богатых также вошли Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, «Би-2», Григорий Лепс, Тимати и Иван Ургант.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Голубкина отреагировала на новость про отцовство Баталова.

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