Manizha рассказала о нервном срыве перед «Евровидением»

«За день до финала был сильный нервный срыв. И в жизни было много ситуаций, когда хотелось все бросить. В моем случае я понимаю, что, как бы мало движений я ни делала, я все равно движусь. Я не планировала "Евровидение" вообще. Все, что было до этого, — шутки и приколы»,— заявила певица.