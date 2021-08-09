МакSим: "Всем привет, я снова с вами"

Певица МакSим пришла в себя и ее переводят в обычную палату. Об этом она сообщила в своем Instagram.
"Всем привет, я снова с вами!",
- написала она. Артистка поблагодарила врачей, которые следили за ее состоянием, а также всех, кто поддерживал ее и желал ей восстановления.
"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца",
- рассказала она.
МакSим отметила, что несмотря на то, что ее переводят в обычную палату, она еще очень слаба:
"Когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.
Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу".
Ранее "Рамблер" писал, что Проценко высказался о врачах, лечащих певицу МакSим.