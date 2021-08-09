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МакSим: "Всем привет, я снова с вами"

Стелла Шмель
2 часа назад

Певица МакSим пришла в себя и ее переводят в обычную палату. Об этом она сообщила в своем Instagram.

МакSим: "Всем привет, я снова с вами"
Фото: @maksimartist@maksimartist

"Всем привет, я снова с вами!",

- написала она. Артистка поблагодарила врачей, которые следили за ее состоянием, а также всех, кто поддерживал ее и желал ей восстановления.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца",

- рассказала она.

МакSим отметила, что несмотря на то, что ее переводят в обычную палату, она еще очень слаба:

"Когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.
Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу".

Ранее "Рамблер" писал, что Проценко высказался о врачах, лечащих певицу МакSим.

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