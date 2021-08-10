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МакSим могут выписать из больницы через полторы недели

Анастасия Иванова
31 минуту назад

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, когда певицу планируют выписать из больницы. Об этом сообщает "360".

МакSим выпишут из больницы через полторы недели
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам представительницы артистки, в больнице она пробудет недолго и будет долечиваться в домашних условиях. Вопрос о выписке встанет уже в ближайшее время.

"Может быть, в ближайшие недели — полторы", - сказала Соколова.

Это будет зависеть от состояния певицы.

"На ноги поставили, жива слава богу, там уже будет все зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, легкие".

Пока врачи запретили Марине Максимовой петь.

"Запрещено петь, запрещено летать. Нагрузки на легкие она должна исключить полностью", — рассказала ее директор.

Восстановление займет долгие месяцы. Однако даже врачи называют то, что артистка пришла в себя, настоящим чудом.

Ранее "Рамблер" сообщал, что МакSим переводят в обычную палату.

Звёзды,Маргарита Соколова,Марина Максимова,
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