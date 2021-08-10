МакSим выпишут из больницы через полторы недели

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, когда певицу планируют выписать из больницы. Об этом сообщает "360".

По словам представительницы артистки, в больнице она пробудет недолго и будет долечиваться в домашних условиях. Вопрос о выписке встанет уже в ближайшее время.

"Может быть, в ближайшие недели — полторы", - сказала Соколова.

Это будет зависеть от состояния певицы.

"На ноги поставили, жива слава богу, там уже будет все зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, легкие".

Пока врачи запретили Марине Максимовой петь.

"Запрещено петь, запрещено летать. Нагрузки на легкие она должна исключить полностью", — рассказала ее директор.

Восстановление займет долгие месяцы. Однако даже врачи называют то, что артистка пришла в себя, настоящим чудом.