«Опухоль размером с кулак»: Сафронов — о борьбе с раком

"Нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава Богу, не было и нет заражения крови. Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть опухоль размером с кулак", - поделился шоумен.