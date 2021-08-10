«Опухоль размером с кулак»: Сафронов — о борьбе с раком

Иллюзионист Сергей Сафронов несколько месяцев назад признался, что ему диагностировали рак лимфатической системы. Он рассказал о борьбе с заболеванием и своем самочувствии.
"Нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава Богу, не было и нет заражения крови. Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть опухоль размером с кулак", - поделился шоумен.
Сейчас Сафронов раз в две недели проходит курс химиотерапии.
"Нужно пить таблетки от тошноты. Я их как-то забыл, подумал: "Да ладно, приеду и выпью". Но я еле доехал! Хорошо, в машине пакетики были В общем, неприятное зрелище".
Однако он продолжает активно работать и старается не унывать:
"Стараюсь не закрываться, чтобы не загонять себя в какие-то мысли о грусти, печали и трагедии".
Ранее "Рамблер" сообщал, что МакSим выпишут из больницы через полторы недели.