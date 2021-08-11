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Фото Кадышевой без знаменитого парика появилось в Сети

Анастасия Иванова
19 минут назад

Фото Надежды Кадышевой без знаменитого парика привлекло внимание пользователей. Поклонники активно обсуждают любую информацию, связанную с 62-летней артисткой.

Фото Кадышевой без знаменитого парика появилось в Сети
Фото: @nadezhdakadisheva_official@nadezhdakadisheva_official
социальные сети

Фото, на котором Кадышева сидит без парика, опубликовано на странице артистки. На фото артистка готовится к новогоднему выступлению, смотрится в зеркало и поправляет светлые волосы.

А на переднем фоне лежат знаменитые парики солистки «Золотого кольца», которые давно стали её визитной карточкой.

Сейчас, по его словам, Кадышева с мужем и внуком отдыхают на курорте, а вскоре артистка вновь поедет на гастроли.

До этого певица перенесла две серьезные операции. В 2018 у нее случился инфаркт, а потом было подозрение на рак груди.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Сафронов борется с раком.

Звёзды,Надежда Кадышева,
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