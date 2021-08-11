Фото Кадышевой без знаменитого парика появилось в Сети

Фото Надежды Кадышевой без знаменитого парика привлекло внимание пользователей. Поклонники активно обсуждают любую информацию, связанную с 62-летней артисткой.
Фото, на котором Кадышева сидит без парика, опубликовано на странице артистки. На фото артистка готовится к новогоднему выступлению, смотрится в зеркало и поправляет светлые волосы.
А на переднем фоне лежат знаменитые парики солистки «Золотого кольца», которые давно стали её визитной карточкой.
Сейчас, по его словам, Кадышева с мужем и внуком отдыхают на курорте, а вскоре артистка вновь поедет на гастроли.
До этого певица перенесла две серьезные операции. В 2018 у нее случился инфаркт, а потом было подозрение на рак груди.
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