MaкSим показала первое фото после выхода из комы

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опубликовала первое фото из больничной палаты, где она лечилась больше месяца. Снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.
На снимке запечатлен один из врачей, помогавший бороться артистке с недугом. На его защитном костюме с одной стороны которого изображена девочка, а с другой написаны слова из хита МакSим "Здесь и сейчас".
"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым, как с родным!"
— подписала снимок исполнительница.
Ранее "Рамблер" писал о том, что МакSим выпишут из больницы через полторы недели.