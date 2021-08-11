MaкSим показала первое фото после выхода из комы

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опубликовала первое фото из больничной палаты, где она лечилась больше месяца. Снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.

На снимке запечатлен один из врачей, помогавший бороться артистке с недугом. На его защитном костюме с одной стороны которого изображена девочка, а с другой написаны слова из хита МакSим "Здесь и сейчас".