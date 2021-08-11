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Самбурская снова проиграла суд Дробышу

Анастасия Иванова
1 час назад

Российская актриса и певица Настасья Самбурская в очередной раз не смогла доказать свою правоту в деле о прекращении контракта о сотрудничестве с музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Об этом сообщает Starhit.

Самбурская снова проиграла суд Дробышу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторое время назад Самбурская рассказывала, что однажды заключила договор с Дробышем, который в итоге не стал продвигать ее в качестве певицы. И тогда Настасья обратилась в суд с требованием предоставить ей отчет о проделанной продюсерским центром Дробыша работе, а также разорвать их совместный контракт. Она отметила, что суд в свое время удовлетворил требования не в полной мере.

Тогда Самбурская и ее адвокаты подали апелляционную жалобу в московский суд. Иск был рассмотрен, но не удовлетворен. Юристы знаменитости попытались также через суд расторгнуть контракт с Дробышем текущей датой, однако и в этом певица потерпела неудачу. Однако судья оставил их соглашение без изменений, и теперь им придется сотрудничать до 1 июня 2022 года, как это прописано в договоре.

Настасья также поделилась, что ей приходится делить свой гонорар с Дробышем, который составляет 70 процентов от доходов с концертов и выступлений, несмотря на то, что свою деятельность продюсер завершил.

Ранее "Рамблер" писал о том, что MaкSим показала первое фото после выхода из комы.

Звёзды,Настасья Самбурская,Виктор Дробыш,
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