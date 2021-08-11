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Михаил Ефремов нарушил данное обещание

Анастасия Иванова
1 час назад

Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал о нарушенном обещании артиста. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Михаил Ефремов нарушил данное обещание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, Ефремов обещал матери жертвы ДТП переселиться в новый дом из села под Рязанью:

"Но, как говорится, обещать не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал".

Защитник заявил, что Ефремов, ко всему сожалению, "так и не понял масштаба горя, которое произошло из-за того ДТП". Он пояснил, что об этом свидетельствует кассационная жалоба артиста.

Ранее "Рамблер" писал о том, что Самбурская снова проиграла суд Дробышу.

Звёзды,Александр Добровинский,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Мария Захарова,
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