Михаил Ефремов нарушил данное обещание

Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал о нарушенном обещании артиста. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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После аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, Ефремов обещал матери жертвы ДТП переселиться в новый дом из села под Рязанью:

"Но, как говорится, обещать не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал".

Защитник заявил, что Ефремов, ко всему сожалению, "так и не понял масштаба горя, которое произошло из-за того ДТП". Он пояснил, что об этом свидетельствует кассационная жалоба артиста.