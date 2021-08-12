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На слуху: почему на самом деле распалась группа "Тату"

Диана Товсепова
19 минут назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: почему на самом деле распались "Тату"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прилучный: "Не уважаю ни Собчак, ни Дудя"

Актер Павел Прилучный заявил, что не готов общаться на тему личной жизни даже с именитыми журналистами.

Формат живого разговора некоторое время назад буквально захватил внимание публики. Регулярно выходят новые интервью с известными гостями в студии у Юрия Дудя, также интересные разговоры с приглашенными звездами выходят у Ксении Собчак и Ирины Шихман. Многие знаменитости буквально мечтают попасть к ним на интервью.

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Названа причина распада "Тату"

Стало известно, что послужило истинной причиной распада культовой российской группы "Тату". Коллектив перестал существовать из-за постоянных конфликтов внутри группы, заявила телеведущая Ася Калясина. Интервью с ней вошло во вторую часть спецпроекта "Ленты.ру" об истории российской поп-музыки 2000-х.

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Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке"

Кадр из сериала "Шерлок"

Скончалась британская актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в культовом сериале "Шерлок".

Агент 84-летней актрисы рассказал, что она скончалась в окружении семьи в своем доме в Эдинбурге.

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Звёзды,Уна Стаббс,Павел Прилучный,Ксения Собчак,Lenta.ru,
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