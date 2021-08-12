На слуху: почему на самом деле распались "Тату"

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Актер Павел Прилучный заявил, что не готов общаться на тему личной жизни даже с именитыми журналистами.

Формат живого разговора некоторое время назад буквально захватил внимание публики. Регулярно выходят новые интервью с известными гостями в студии у Юрия Дудя, также интересные разговоры с приглашенными звездами выходят у Ксении Собчак и Ирины Шихман. Многие знаменитости буквально мечтают попасть к ним на интервью.

Стало известно, что послужило истинной причиной распада культовой российской группы "Тату". Коллектив перестал существовать из-за постоянных конфликтов внутри группы, заявила телеведущая Ася Калясина. Интервью с ней вошло во вторую часть спецпроекта "Ленты.ру" об истории российской поп-музыки 2000-х.

Кадр из сериала "Шерлок"

Скончалась британская актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в культовом сериале "Шерлок".