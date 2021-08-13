МакSим выписывают из больницы

Российскую певицу МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) выпишут из больницы в пятницу, 13 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 38-летней артистки.

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"Марину сегодня выписывают. Она будет продолжать лечение на дому, рядом с ней будет профессиональная помощь",

— подчеркнула собеседница агентства.

Напомним, что артистку госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.