Корчевников признался, почему до сих пор не женился

В этом году ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову исполнилось 39 лет. Однако он до сих пор числится в статусе завидных холостяков России.
Несмотря на то, что Корчевников давно мечтает о семье и детях, личная жизнь не складывается, потому что все никак не может встретить свою единственную. К тому же, мать ведущего не одобряет его избранниц.
«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — огорошил он признанием зрителей.
До этого Корчевников встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Они познакомились в храме. Пара рассталась в 2017 году.
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