Корчевников признался, почему до сих пор не женился

В этом году ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову исполнилось 39 лет. Однако он до сих пор числится в статусе завидных холостяков России.

Несмотря на то, что Корчевников давно мечтает о семье и детях, личная жизнь не складывается, потому что все никак не может встретить свою единственную. К тому же, мать ведущего не одобряет его избранниц.