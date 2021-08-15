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Корчевников признался в том, почему до сих пор не женился

Анастасия Иванова
1 час назад

В этом году ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову исполнилось 39 лет. Однако он до сих пор числится в статусе завидных холостяков России.

Корчевников признался, почему до сих пор не женился
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Несмотря на то, что Корчевников давно мечтает о семье и детях, личная жизнь не складывается, потому что все никак не может встретить свою единственную. К тому же, мать ведущего не одобряет его избранниц.

«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — огорошил он признанием зрителей.

До этого Корчевников встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Они познакомились в храме. Пара рассталась в 2017 году.

Ранее "Рамблер" сообщал, что делать, если жена стыдится вашей работы.

Звёзды,Борис Корчевников,
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