Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями

Лиза Арзамасова активно освещала беременность в социальных сетях: выкладывала фото, общалась с подписчиками и даже сходила на интервью в передачу "Алена, блин!".

Фото: instagram.com instagram.com

А сегодня актриса впервые стала мамой и поделилась этим радостным событием в соцсетях. На фото Илья Авербух держит новорожденного, а Лиза прислонилась к любимым.

В комментариях подписчики наперебой спешат поздравить родителей. Все желают счастья, радости и здоровья. Отметились и знаменитости, в их числе фигуристка Евгения Медведева.