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Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями

Анастасия Иванова
1 час назад

Лиза Арзамасова активно освещала беременность в социальных сетях: выкладывала фото, общалась с подписчиками и даже сходила на интервью в передачу "Алена, блин!".

Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями
Фото: instagram.cominstagram.com

А сегодня актриса впервые стала мамой и поделилась этим радостным событием в соцсетях. На фото Илья Авербух держит новорожденного, а Лиза прислонилась к любимым.

В комментариях подписчики наперебой спешат поздравить родителей. Все желают счастья, радости и здоровья. Отметились и знаменитости, в их числе фигуристка Евгения Медведева.

В передаче "Алена, блин" Лиза признавалась, что беременность была одним из самых счастливых моментов в ее жизни, так как муж окружал ее заботой и любовью.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Татьяна Лазарева воспитывает своих детей.

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