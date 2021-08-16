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Мария Ивакова о Никите Ефремове: "Нет такого, что мы сидим по вечерам и я читаю ему Библию"

Стелла Шмель
23 минуты назад

Актриса и телеведущая Мария Ивакова ответила на несколько вопросов о карьере и личной жизни. В беседе с WMJ она раскрыла секрет счастливых отношений с актером Никитой Ефремовым.

"Нет такого, что мы сидим по вечерам и я читаю ему Библию"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Многие считают, что именно с Иваковой энергичный и порой взбалмошный Ефремов стал более спокойным и серьезным.

"Мой женский вклад есть точно в том, что я его поддерживаю и верю в него. Но нет такого, что мы сидим по вечерам и я читаю ему Библию",

- ответила на это утверждение Мария.

Ивакова рассказала, что верит в то, что люди встречаются того, когда готовы к этому, и могут влиять друг на друга в одинаковой мере:

"В чем-то на него могу повлиять я и так же он может чему-то научить меня. Это важно, потому что в любых отношениях бывают разные этапы: случаются и ссоры, и разногласия".

Ивакова и Ефремов пережили разные этапы отношений, были и ссоры, и недопонимания. В такие моменты Мария советует обращаться к духовным практикам.

Ранее "Рамблер" писал, что Корчевников признался, почему до сих пор не женился.

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