Сестра Шукшиной: "Я в этой семье немножко изгой"

"Мне не хватало, может быть, ее как старшей сестры, ее защиты. Она была более стабильная, более симпатичная, более красивенькая девочка. А я немножко такой колобок чуть-чуть, с комплексами уже тогда, в школе, что нужно похудеть и так далее".