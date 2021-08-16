Сестра Шукшиной: "Я в этой семье немножко изгой"

Сестра знаменитой актрисы Марии Шукшиной Ольга рассказала о непростых отношениях в семье и с известной родственницей. Своей болью она поделилась в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия 1".
"Мне не хватало, может быть, ее как старшей сестры, ее защиты. Она была более стабильная, более симпатичная, более красивенькая девочка. А я немножко такой колобок чуть-чуть, с комплексами уже тогда, в школе, что нужно похудеть и так далее".
Ольге, в отличие от сестры, тяжело давалась часть предметов в школе, она чувствовала, будто "не вписывается" и всегда считала себя изгоем.
"Я в этой семье – такой, знаете ли, немножко изгой, что ли".
Ольга считает, что добиться многого в жизни Марии помогла целеустремленность.
"Я могу сказать точно совершенно, что мне больше было дано от природы. На актерский поступила я. За границу убежала смотреть мир, когда открыли "железный занавес", я. Замуж первая вышла я, первого сына родила я и экспроприировала имя Василий. Но я с этими своими дарами не справлялась, я относилась к ним разгильдяйски",
– подытожила она.
Более того, в одном из интервью сама Лидия Федосеева-Шукшина заявляла, что у нее есть "любимая дочь" и это - Мария. Правда, Ольга до конца в это не верит, надеясь, что в материнском сердце осталось немного любви и для нее тоже.
Ранее "Рамблер" писал, что Корчевников признался, почему до сих пор не женился.